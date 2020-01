Cele mai ridicole trenduri în modă de-a lungul istoriei Moda a existat dintotdeauna, mereu schimbandu-se și metamorfozandu-se. De-a lungul timpului, anumite trenduri au fost mai problematice decat altele. De la femei forțate sa iși mutileze parți ale corpului pana la practici lipsite de practica, moda pe parcursul istoriei a venit cu tot soiul de surprize. Cei de la Ranker au adunat mai multe din ele, printre care se numara: Pantofii speciali pentru picioare legate din China Vreme de secole intregi, picioarele femeilor din China erau legate cu panglici inca din pruncie, pentru ca oasele sa se rupa și sa nu se dezvolte, iar piciorul sa ramana mic. Uneori,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O tema extrem de interesanta, comentata de varfuri ale cercetarii umaniste: așa am putea sintetiza seara dedicata lansarii carții ”Relațiile Israel-Diaspora de-a lungul istoriei”, ediția in limba romana publicata la Editura Hasefer. Este a treia prezența a istoricului Carol Iancu din ultimii doi ani…

- Vești importante pentru anumiți romani! Iata cine va putea ieși mai devreme la pensie, de acum inainte. Potrivit unei decizii a Curții Constituționale din Romania, unii romani vor putea ieși la pensie cu pana la 15 ani mai devreme, dar doar daca indeplinesc anumite condiții, anunța B1TV. Este vorba,…

- Ziarul Unirea 25 Octombrie – Ziua Armatei Romane. Onor eroilor neamului nostru, care s-au jertfit de-a lungul istoriei pentru unitatea si integritatea nationala a statului roman La 25 octombrie armata Romaniei prezinta onorul eroilor neamului nostru, care s-au jertfit de-a lungul istoriei pentru unitatea…

- Din cei aproape 3.800 de candidați la funcția de primar, peste 70 la suta sunt barbati. Femeile sunt in minoritate si in cazul candidatilor la functia de consilier. Din cei peste 50 000 de concurenti din toata tara, ele reprezinta mai putin de jumatate.

- Chefi la cuțite, Ediția 14 octombrie 2019. Povești de viața și personaje care mai de care mai interesante iși fac apariția la degustarile pe nevazute. Lorelai Bratu, de exemplu, are 32 de ani, este body activist și locuiește in București. In traducere, este model XXL.