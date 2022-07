Stiri pe aceeasi tema

- Miliarde peste miliarde de dolari s-au tot vanturat la evaluarea startup-urilor de tehnologie, cand luau investiții și nu de puține ori s-au gasit investitori care sa cumpere poveștile frumoase ale antreprenorilor tech. Fintech-ul suedez Klarna a ajuns cel mai mare decacorn european anul trecut, dar…

- In contextul vizitei de lucru la Bruxelles, viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe și integrarii europene Nicu Popescu a desfașurat o intrevedere cu Janusz Wojciechowski, comisarul european pentru agricultura. Intrevederea a prilejuit discuții cu referire la eforturile depuse de autoritațile…

- Eurozone inflation rose to a new record high of 8.1% in May amid surging energy costs prompted in part by Russia’s war in Ukraine, authorities said on Tuesday, according AP News. Annual inflation in the eurozone soared past the previous record of 7.4% reached in March and April, according to the latest…

- Premierul a aratat ca prezentarea acestui raport final reprezinta ”un prilej deosebit de important pentru a avea pe masa o analiza oportuna si utila, pentru ca sprinjina toate eforturile facute de Guvern pentru a realiza angajamentul de diminuare a birocratiei, implementarea digitalizarii si, ca obiectiv…

- A third aid convoy for Ukraine, organized by the French Ministry for Europe and Foreign Affairs and the French Ministry of Internal Affairs will transport vehicles, intervention equipment, but also foodstuff, to Romania, to the European humanitarian hub in Suceava, the French Embassy in Bucharest…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale, impreuna cu politistii din Simleu Silvaniei, au pus in aplicare zilele trecute un mandat european de arestare, fata de un tanar, din Simleu Silvaniei, urmarit international. La data de 2 mai a.c., politistii au pus in aplicare un mandat european de arestare,…

- Intr-o conferința de presa mai relaxata, in ajunul Sfintelor Paști, secretarul general al PNL Dambovița, Aurelian Cotinescu, a scos in evidența faptul ca mai sunt și vești cu impact pozitiv in randul opiniei publice: ”Avem, cu siguranța, nevoie și de vești bune, avem nevoie de liniște, dupa o lunga…

- In cursul lunii martie, echipa de management a proiectului „Program de prevenție, depistare precoce și tratament precoce al cancerului de col uterin" organizat sesiuni de consultari cu Directiile de Sanatate Publica din judetele Alba, Sibiu, Brasov, Harghita si Covasna si cu unitatile sanitare publice…