- Italia va distribui bonuri alimentare celor ce sufera cel mai mult din cauza inghetarii economiei, pe fondul pandemiei de COVID 19. Ieri, numarul deceselor a crescut cu inca 889, totalul fiind acum 10.023 de morți.

- Ziarul Unirea Cea mai NEAGRA zi pentru Spania de la izbucnirea epidemiei: 834 de DECESE in 24 de ore. Numarul persoanelor infectate se apropie de 80.000 Spania a raportat duminica 838 de decese cauzate de COVID-19, inregistrate in ultimele 24 de ore, ducand bilanțul morților la 6.528 persoane. Numarul…

- Numarul de cazuri confirmate a ajuns la 78.797, o progresie de 9,1- intr-o zi, in a doua tara cea mai indoliata din cauza Covid-19, care va inaspri regulile de izolare. "Aceste masuri vor reduce miscarea si mai mult a populatiei dar va reduce si riscul de infectare si ne va permite sa deblocam unitatile…

- Ministerul Sanatatii a mai precizat ca a inregistrat 8.189 de noi cazuri pozitive, totalul fiind de 72.248. Spania este tara care a inregistrat al doilea cel mai mare numar de decese si a patra ca numar de cazuri confirmate.

- Italia a fost lovita din nou, marți seara, de un bilanț devastator al epidemiei de coronavirus, dupa doua zile in care exista o usoara ameliorare. Au fost 743 de oameni care au murit in ultimele 24 de ore și 5.249 de cazuri noi confirmate de imbolnavire. Sambata, in cea mai neagra zi a sa, Italia inregistrase 793…

- Spania a inregistrat 1.002 decese din cauza coronavirusului si 19.980 de cazuri confirmate de contagiere, potrivit ultimelor date difuzate vineri de Ministerul Sanatatii, transmite EFE, care noteaza ca, intr-o perioada de 24 de ore, s-au inregistrat 235 de decese, in crestere cu 30%. In plus, cazurile…

- Situație fara precedent in Italia, provocata de virusul COVID -19. In doar 48 de ore s-au inregistrat trei decese și 152 de cazuri de imbolnaviri. Cei mai mulți pacienți de coronavirus sunt in Lombardia – 110 cazuri confirmate.

- China si-a intensificat eforturile pentru a combate deficienta severa de paturi de spital in epicentrul epidemiei de pneumonie virala, al carei bilant a depasit 560 de decese, in timp ce in alte regiuni...