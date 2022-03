Stiri pe aceeasi tema

- BBC a anuntat ca a fost de acord sa plateasca o suma substantiala fostului secretar privat al printesei Diana, Patrick Jephson, pentru interviul controversat cu aceasta din 1995, potrivit Reuters. In luna mai 2021, un raport a concluzionat ca jurnalistul BBC Martin Bashir a folosit metode lipsite de…

- Reprezentantii platformei de streaming Netflix au confirmat ca mai multe obiecte de recuzita valoroase, care au fost utilizate la filmarile pentru indragitul si premiatul serial “The Crown”, au fost furate, informeaza DPA. Obiecte in valoare de 150.000 de lire sterline (200.000 de dolari) au fost furate…

- Un mesaj al reginei Elisabeta a II-a a, care marcheaza accederea sa la tron in 1952, abordeaza direct problema nerezolvata a viitorului titlu al ducesei de Cornwall. Regina Elisabeta a II-a a declarat ca doreste ca ducesa de Cornwall, Camilla, sa fie cunoscuta sub numele de regina consoarta atunci cand…

- Ducesa Camilla va purta titlul de regina a Marii Britanii, a anunțat Regina Elisabeta a II-a, care iși doreste ca ducesa sa fie cunoscuta sub numele de regina consoarta atunci cand printul Charles va deveni rege. Printul de Wales si Ducesa de Cornwall au fost “emotionati si onorati”, a declarat un…

- Documente recent declasificate dezvaluie ca Palatul Buckingham a considerat la funeraliile printesei Diana ca versiunea cantecului „Candle In The Wind” interpretata de Elton John este „prea sentimentala”. La acel moment a fost nevoie de interventia decanului de la Westminster pentru ca melodia sa fie…

