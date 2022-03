Cel mai bogat om din Rusia a demisionat din consiliul de supraveghere al grupului german TUI Miliardarul rus Aleksei Mordasov, cel mai bogat om din Rusia, a demisionat miercuri din consiliul de supraveghere al TUI, numarul unu mondial in turism. Oligarhul este principalul acționar firmei germane de turism și a renunțat dupa ce a fost sanctionat de catre Uniunea Europeana (UE), ca represalii fata de invazia Ucrainei de catre Rusia, relateaza AFP. ”Aleksei Mordasov isi anunta astazi (miercuri) in mod ofcial demisia” si ”paraseste Consiliul de Supraveghere TUI de indata”, anunta miercuri, intr-un comunicat, grupul german. De asemenea, oligarhul ruso-uzbec Aliser Usmanov,… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

