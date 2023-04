Stiri pe aceeasi tema

- Franta a anuntat masuri de sprijinire a sectorului agroalimentar, afectat de costurile ridicate si de dificultati in a concura pe pietele mondiale, inclusiv prin lansarea unui fond de 500 de milioane de euro, deschis investitorilor privati, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi…

- Fostul presedinte al Braziliei, Jair Bolsonaro, a negat, sambata, ca ar fi savarsit „acte ilegale”, dupa un raport conform caruia bijuterii care le-ar fi fost daruite lui si sotiei sale de guvernul din Arabia Saudita au fost aduse in natiunea sud-americana fara a fi declarate autoritatilor, relateaza…

- Statele Unite vor anunta vineri un ajutor de 300 de milioane de dolari pentru Republica Moldova, in parte pentru a ajuta Chisinaul sa scape de dependenta energetica fata de Rusia, alaturi de un ajutor de 250 de milioane de dolari destinat consolidarii infrastructurii energetice a Ucrainei in fata…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un si fiica sa au urmarit, vineri, un eveniment sportiv la care au participat oficiali guvernamentali, potrivit presei de stat, fiind prima data cand fata a fost vazuta la un eveniment non-militar, relateaza Reuters, citat de news.ro. Fii la curent cu cele mai…

- Comisia pentru protectia concurentei din Bulgaria a amendat subsidiara bulgara a Lukoil cu 67,7 milioane de leva (36,83 milioane de dolari) pentru abuz de pozitie dominanta pe piata, transmite Reuters, conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Fostul pugilist Mike Tyson este acuzat ca a violat o femeie intr-o limuzina, in anii 1990, dupa ce a cunoscut-o intr-un club de noapte din Albany, relateaza Times Union of Albany, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Consiliul de administratie al Fondului Monetar International (FMI) a aprobat suma de 105 milioane de dolari pentru a ajuta Haiti sa faca fata unei insecuritati alimentare severe, a anuntat luni institutia, in conditiile in care tara din Caraibe se confrunta cu penurii generalizate pe fondul unei…

- Procurorii federali americani au confiscat in ianuarie active de aproape 700 de milioane de dolari de la fondatorul FTX, Sam Bankman-Fried, in mare parte sub forma de actiuni Robinhood, potrivit unui dosar al instantei de vineri, transmite Reuters, citat de news.ro. Fii la curent cu cele mai…