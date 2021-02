Stiri pe aceeasi tema

- Produsul Intern Brut al Germaniei a inregistrat o crestere foarte slaba de 0,1% in ultimul trimestru al anului trecut, comparativ cu trimestrul precedent, dar a evitat contractia in pofida faptului ca cel de-al doilea val al pandemiei a franat consumul in cea mai puternica economie europeana, arata…

- Noul ministru al apararii american Lloyd Austin a multumit Germaniei miercuri, in cursul unei convorbiri telefonice cu omologul sau german, pentru gazduirea trupelor americane, alimentand speculatiile potrivit carora presedintele Joe Biden ar putea anula retragerea unei parti a trupelor ordonata…

- O cersetoare romanca a invins Elvetia la CEDO, statul urmand sa-i plateasca femeii daune morale in valoare de 922 de euro, echivalentul a 1.118 dolari. O cersetoare romanca a invins Elvetia la CEDO I s-au incalcat drepturile Curtea Europeana a Drepturilor Omului a considerat ca statul a incalcat articolul…

- Presedintele Consiliului European, Charles Michel, considera ca ar putea fi introdus la un moment dat un „pasaport de vaccinare” impotriva coronavirusului, dar nu este cazul acum. Michel a declarat, intr-un interviu acordat duminica, ca dezbaterea este „foarte pertinenta”, dar decizia va fi luata de…

- Germania va primi peste 130 de milioane de doze de vaccin impotriva COVID-19, a declarat miercuri ministrul german al sanatatii Jens Spahn, adaugand ca primele livrari ale vaccinului produs de compania Moderna sunt asteptate saptamana viitoare, relateaza Reuters. Cele 130 de milioane de…

- Regiunea Bavaria din sudul Germaniei a anuntat duminica impunerea unei carantine mai dure incepand de pe 9 decembrie pana pe 5 ianuarie, informeaza DPA si Reuters, preluate de Agerpres. Bavaria a inregistrat pana acum numarul cel mai mare de decese cauzate de coronavirus din tara.

- Germania isi reduce prezenta militara in provincia Kunduz din nordul Afganistanului, controlata de talibani, unde trupele germane au oferit ani de zile consultanta fortelor afgane in luptele cu insurgentii, transmite Reuters.

- Germania a început reducerea prezentei militare din provincia afgana Kunduz, unde expertii germani ofereau consultanta în contracararea atacurilor insurgentilor talibani, anunta armata germana, conform agentiei de presa Reuters. Manevra a fost decisa din vara în coordonare cu Misiunea…