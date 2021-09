Stiri pe aceeasi tema

- Tariful la gazele naturale pentru consumatorii casnici vor crește, pana la finele acestui an. Declarația a fost facuta de catre președintele Consiliului de Administrare al Moldovagaz, Vadim Ceban, intr-un interviu pentru nts-tv.md.

- Vadim Ceban, directorul ,,Moldovagaz” a anunțat ca in toamna Rusia va scumpi gazul care este livrat in Republica Moldova. Iar aceasta scumpire va fi operata de catre „Gazprom”. „Noi avem deja analiza facuta, iar cu noul Guvern urmeaza sa stabilim pașii privind asigurarea securitații…

- Victoria Partidului Actiune si Solidaritate (PAS), al Maiei Sandu, in alegerile parlamentare anticipate de duminica, prima a unei formatiuni de dreapta cu majoritate absoluta in cadrul unui scrutin legislativ in Republica Moldova, a fost salutata luni de eurodeputati romani din coalitia de la guvernare…

- ”Victoria covarsitoare a Partidului Acțiune și Solidaritate și a Maiei Sandu la alegerile parlamentare deschide calea Republicii Moldova spre o apropiere mai profunda de Uniunea Europeana și pentru eliminarea structurilor oligarhice de corupție care au ținut țara in subdezvoltare in ultimii 30 ani.…

- Cel mai important partid proeuropean din Republica Moldova, Partidul Actiune si Solidaritate (PAS), condus de presedintele Maia Sandu, a castigat detasat alegerile parlamentare anticipate organizate duminica, potrivit rezultatelor preliminare prezentate d

- update 3 Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a votat la alegerile parlamentare anticipate la o secție din Chișinau. „Aceste alegeri sunt despre puterea oamenilor, nu despre puterea politicienilor. Astazi cetațenii se pot elibera de cozi, pot alege un parlament cinstit care sa lucreze in interesul…

- In dupa-amiaza zilei de astazi, prim-ministrul interimar al Republicii Moldova a primit in vizita la Guvern membrii misiunii Parlamentului European pentru observarea alegerilor parlamentare anticipate din Republica Moldova, condusa de David McAllister - Președintele Comisiei Afaceri Externe a Parlamentului…

- Sticlele din plastic pot avea și o alta intrebuințare decat sa fie aruncate la gunoi pentru a polua natura. Acest lucru il demonstreaza fabrica „Covoare Ungheni”, care a gasit o metoda ingenioasa și utila pentru a proteja mediul ambiant și, totodata, pentru a impiedica raspandirea plasticului in natura,…