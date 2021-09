Stiri pe aceeasi tema

- "In dimineata zilei de 08.09.2021, directorul Serviciului Independent de Retinere si Arestare Preventiva a declansat verificari cu privire la o posibila patrundere fara drept in sediu, a unei femei, care la data de 2 septembrie ar fi amenintat si ar fi adresat cuvinte jignitoare unui agent de politie…

- Un adolescent de 15 ani din municipiul Bailesti, judetul Dolj, a fost retinut pentru 24 de ore dupa ce ar fi injunghiat un baiat de aceeasi varsta, intr-un conflict spontan. Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Dolj, reprezentantii Spitalului din Bailesti au anuntat, luni seara, ca la…

- La data de 24 iunie 2021, in jurul orei 23.10, pe raza localitații Budila, județul Brașov a avut loc un eveninemt rutier, in urma caruia au rezultat doar pagube materiale. Un barbat care conducea un autoturism pe strada Purcarenilor din localitatea Budila, județul Brașov, a acroșat un alt autotovehicul…