- Pentru ca se apropie cu pași repezi ziua de 9 martie, adica ziua celor 40 de mucenici, Catalin Scarlatescu vine in ajutorul tuturor gospodinelor cu o rețeta simpla. Iata cum prepari la tine acasa cel mai gustos desert tradițional.

- Chiar daca multora nu le vine sa creada, bicarbonatul de sodiu este un remediu excelent pentru diferite afecțiuni, dar care poate fi intrebuințat și in cele mai neașteptate situații. Spre exemplu, una din calitațile sale este aceea ca ajuta la eliminarea balonarii. In continuare va prezentam cea mai…

- O reteta simpla si usor de preparat, cascavalul la capac este delucuis, daca stii cum sa-l gatesto. Reteta preparatului o regasim la Radu Anton Roman, un gazetar indragostit de bucatarie care ne arata pasii pe care trebuie sa-i urmam.

- Cine nu iubește pizza?! Poate sunt cațiva oameni, dar cu siguranța sunt excepția care intarește regula. Este o soluție rapida atunci cand ai prieteni in vizita și nu ai timp sa gatești, iar partea cea mai buna este ca e aproape imposibil sa nu fie pe placul tuturor. Poate fi comandata cu ușurința dar…

- Chef Florin Dumitrescu este cel mai tanar dintre jurații Chefi la cuțite, dar priceperea lui in bucatarie nu este cu nimic mai prejos decat a colegilor lui. Ideile lui sunt mereu inovative, iar rețeta lui de clatite se incadreaza perfect in acest tipar. Iata cum prepara chef Florin Dumitrescu cele mai…

- Care e rețeta perfecta pentru un cheesecake extraordinar? Pana și un copil poate face acest preparat. De ce ai nevoie și care e modul de preparare? Pașii sunt extrem de simpli și n-ai nevoie de multe ingrediente scumpe. Rețeta pentru cheesecake cu fructe de padure Vrei sa faci o prajitura geniala dupa…

- Ciorba de fasole cu afumatura este deliciosa, dar rețeta simpla are nevoie și de un ingredient secret. Tarhonul. In plus, ea va fi și acrita cu oțet. Rezultatul este absolut fabulos, in special daca este completata cu o ceapa roșie feliata și inmuiata in puțina sare și puțin oțet de mere cu miere. Cea…

- Nu aveți chef de facut cozonaci sau prajituri elaborate? Iata soluția salvatoare pentru mesele de sarbatoare. Checul este un desert simplu și rapid, la indemana oricarei gospodine și nu numai. Desertul nu necesita multe ingrediente și este gata in mai puțin de o ora.