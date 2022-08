Cea mai mică recoltă de porumb din ultimii 15 ani Seceta severa ar urma sa reduca recolta de porumb a Uniunii Europene cu 10 milioane de tone, pana la 55,4 milioane de tone, cel mai redus nivel din ultimii 15 ani, a estimat firma de consultanța Strategie Grains, transmite Reuters. Noua estimare publicata joi este cu 15% mai mica fața de estimarile publicate in luna iulie, conform carora recolta de porumb a UE in anul agricol 2022/23 urma sa fie de 65,4 milioane de tone, scrie Agerpres.Mai multe organisme care realizeaza prognoze cu privire la culturile agricole și-au redus estimarile cu privire la recolta de porumb a UE, ca urmare a agravarii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

