Cea mai mare reuşită a unui grădinar. A crescut o lămâie uriaşă, ce cântăreşte peste două kilograme O familie de gradinari a devenit cunoscuta in intreaga lume datorita dimensiunilor gigantice ale unei lamai, pe care a crescut-o cu drag. La inceput, in momentul in care a fost cultivat fructul, nimeni din familie nu banuia ca se va transforma intr-un „monstru”, ce cantareste peste doua kilograme. Acum, lamaia gigant are lungimea unui antebraț. […] The post Cea mai mare reusita a unui gradinar. A crescut o lamaie uriasa, ce cantareste peste doua kilograme appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

- Doi tineri din East Fremantle au avut parte de o surpriza dupa ce au plantat un lamai in propria curte. Deși nu se așteptau ca pomul fructifer sa le ofere lamai, s-au trezit cu un fruct uriaș. Chef Melissa Palinkas a facut publica fotografia cu alimentul de 2,6 kilograme.

