Ce vedete au postat fotografii alb-negru cu #WomenSupportingWomen

- Femeile sprijina femeile in campania foto „Provocare acceptata” pe Instagram. Platforma a fost copleșita de fotografii in alb-negru cu femei, intr-o campanie virala prin care femeile iși pot arata aprecierea fața de alte femei care se inspira și se susțin reciproc. Femeile din toate punctele de viața…

- Fotografii reunite sub titlul "Peisaje portugheze de pandemie", realizate de Cosmin Bumbut, sunt expuse in premiera, pe paginile de Facebook si Instagram ale ICR Lisabona, pana marti, 21 iulie, potrivit news.ro.Din 2013, fotograful Cosmin Bumbut, impreuna cu jurnalista Elena Stancu, au inceput…

- Wilfried Zaha, atacantul lui Crystal Palace, a primit un mesaj rasist inaintea meciului cu Aston Villa, 0-2: „Ai face bine sa nu dai gol in meciul asta, negru nenorocit!”. In plina lupta globala impotriva rasismului, inca un caz șocheaza Premier League. Inaintea meciului cu Aston Villa, de duminica,…

- Stiu ,esti negru de suparare de cand procurorii astia de la DNA ti au citit mesajele de pe whatsapp in care dialogai cu Adrian Ionel seful Unifarm si acum nu mai stii pe unde sa scoti camasa ?? Tot din pantaloni LUCOVIDE ,asa cum faceai si cand o vizitai pe timp de pandemie pe Simonica in apartamentul…

- Prima persoana confirmata a fost cantarețul Marcel Pavel. Acesta a acuzat simptome specifice virusului și a fost trimis de urgența la spital. La cateva ore distanța, alte doua vedete au primit verdictul sumbru. Este vorba despre Ozana Barabancea și Andrei Ștefanescu, de la trupa Alb și Negru, scrie…

- Un militant LGBT brazilian a depus o plangere la Parchetul din Sao Paulo impotriva lui Neymar, dupa ce atacantul echipei de fotbal Paris Saint-Germain i-a adresat insulte cu caracter homofob prietenului mamei sale, informeaza AFP. Parchetul a confirmat ca a primit plangerea, care urmeaza…

- Khloe Kardashian a vrut sa se laude fanilor cu noul ei look, dar a ieșit cu totul altceva. Starul din ”Keeping Up With The Kardashians” pare cu totul alta persoana intr-o postare pe Instagram, iar unii urmaritori au acuzat-o ca ar fi apelat chiar la bisturiu și nu la o simpla schimbare de coafura. Se...…

- Patru jucatori de la FC Sevilla risca sanctiuni dupa ce nu au respectat masurile din starea de alerta, fotografii fiind publicate in acest sens pe Instagram. Ei au fost la o petrecere cu mai mult de 10 persoane. „Marca" a anuntat ca Lucas Ocampos, Luuk de Jong, Franco Vazquez si Ever Banega au ignorat…