Ce trebuie sa faci pentru o relație minunată. Dacă faceţi aceste lucruri, veţi fi fericiţi! Indiferent daca ești casatorit de mult timp, sau abia incepi sa ai sentimente pentru partener, aceasta perioada poate fi destul de dificila și foarte multe cupluri se vor dezbina. Pentru foarte multe cupluri aceasta perioada se poate dovedi a fi una extrem de dificila, pentru ca odata cu trecerea timpului, intr-o relație pot interveni aspecte neplacute, precum monotonie, plictiseala și chiar poți simți o raceala intre tine și partener. Avand in vedere ca petrecem foarte multe lucruri impreuna, e foarte greu sa gasești o activitate noua in fiecare zi, așa ca poți ajunge sa te simți singur, chiar… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe ansambluri de joaca pentru copii au fost instalate in Parcul Central, dar și aparate de fitness și aparate de gimnastica medicinala. Anunțul a fost facut de primarul Cristian Matei, prin... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- "Indiferent ca este vorba despre persoane cu diabet de tip 1 sau tip 2, asa cum se stie, acesti pacienti sunt mult mai vulnerabili la infectii. Totusi, nu a fost stabilit un risc diferit intre pacientii cu tip 1 si cei cu tip 2 de diabet, toti fiind expusi in aceeasi masura inregistrand un risc de infectie…

- Ilinca Vandici se afla in izolare, impreuna cu familia. Aflata zilnic pe platoul de filmare de la „Bravo, ai stil! Celebrities', vedeta nu avea atat de mult timp sa faca activitați alaturi de Zian. Pentru vedeta, aceasta pauza de la emisiune ii este prielnica, iar acum fiul ei se bucura de toata atenția.„Perioada…

- Lidia Buble a avut o intervenție la „Vorbește Lumea” pentrua vorbi despre perioada de carantina și cum iși petrece timpul acasa, alaturide iubitul ei, Razvan Simion. Atunci cand Adela Popescu a intrebat-o daca vorieși din aceasta perioada, cu un bebeluș, artista a dat un raspunssurprinzator.„Oh, Doamne…

- Coronavirus in fotbal. Portarul Ciprian Tatarusanu a vorbit, intr-un filmulet postat de Olympique Lyon pe Facebook, despre cum isi petrece timpul in aceasta perioada de izolare si i-a indemnat pe fani sa stea in casa.

- Cu totii visam - dupa ani de zile in campul muncii si dupa ce acumulam mai multa experienta - la propria noastra afacere. Unii reusesc sa duca la bun sfarsit un altfel de proiect si sa aiba si succes, in timp ce pentru altii ramane doar un vis frumos. Important este insa sa nu va abandonati…

- BERBEC 21.03-20.04: In aceste zile va va avantaja implicarea in relatiile cu ceilalti din jur. Implicarea acestora in viata dumneavoastra va va incuraja sa va stabiliti obiectivele viitoare si sa schimbati ceva planuri existente. TAUR 21.04-21.05: Chiar daca nu faceti nimic special, veti…

- Teribila luna in care suntem, mai nou, programate de cultura americana sa așteptam trandafirul roșu, iar Instagramul ne face sa visam la un buchet grasan, desigur de trandafiri roșii, așa cum primesc fetele acelea care iși afișeaza viețile dintr-un singur unghi: veșnic rasfațate, veșnic fericite, veșnic…