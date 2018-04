Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila vine cu acuzatii dure, dupa intalnirea pe care a avut-o recent cu presedintele Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni. Invitata la Antena 3, prim-ministrul a sustinut ca discutiile purtate in sedinta nu au fost redate corect in comunicatul de presa si acuza lipsa unui raspuns…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, spune ca disuctia de azi cu presedintele Klaus Iohannis a fost una amicala, nicidecum pe tonul vehement din comunicatul de presa remis de Administratia Prezidentiala. „Comunicatul a fost scris inainte“, zice Olguta Vasilescu, care e de parere ca, de fapt, presedintele,…

- Premierul Viorica Dancila si ministrul muncii Lia Olguta Vasilescu s-au intalnit, la Palatul Cotroceni, cu presedintele Klaus Iohannis pentru explicatii privind Legea salarizarii si efectele ei. Intalnirea a avut loc la solicitarea șefului statului de a discuta, la finalul primului trimestru, efectele…

- Intalnirea presedintelui Klaus Iohannis cu premierul Viorica Dancila si cu ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, este in desfașurare, la aceasta ora, la Palatul Victoria.„O discutie larga pe tema salarizarii, lucrurile au evoluat si dupa un timp cred ca putem trage primele concluzii. Pe…

- Intalnire de gradul 0 la Palatul Cotroceni. Premierul Viorica Dancila si ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, au fost chemate de președintele Klaus Iohannis la discutii legate de efectele aplicarii legii salarizarii unitare, dupa ce mai multe categorii sociale au anuntat proteste. Presedintele…

- Dancila: "Intram in Schengen pana in 2019" Premierul Viorica Dancila a declarat, sambata, ca presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, a asigurat-o ca pana la preluarea presedintiei Consiliului Uniunii Europene, in anul 2019, Romania va intra in spatiul Schengen si nu va mai fi sub…

- "Nu stiu, nu m-a preocupat. Mi se pare o non-problema", a declarat Klaus Iohannis, intrebat despre decizia Guvernului de a renunta la serviciile Serviciului de Protectie si Paza (SPP). Premierul Viorica Dancila a anuntat miercuri, la inceputul sedintei de Guvern, ca a transmis Serviciului…

- "Domnul președinte Klaus Iohannis a fost de acord cu numirea doamnei Viorica Dancila, in ciuda faptului ca ar putea sa iși nemulțumeasca propriul electorat, dar s-a pus pe primul plan necesitatea stabilitații țarii. Deși ieri președintele a ezitat mult la propunerea facuta de PSD, astazi a luat decizia…