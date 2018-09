Ce solutii propune Christian Rodseth (Janssen Romania) pentru un acces mai bun la tratamente inovatoare

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, propune diferentierea tipurilor de asigurare in functie de suma platita de fiecare persoana pentru CASS. El a declarat, la o conferința pe teme de sanatate, ca Romania nu are sau nu mai are nevoie de o abordare contabila, care este foarte nociva, atunci cand…

- Eugen Teodorovici propune ca romanii sa primeasca acces la serviciile medicale in functie de plata CASS. Ministrul de Finante sustine ca este normal sa existe pachete de servicii diferentiate in functie de cat cotizeaza fiecare la sanatate.

- Deputatul PSD Tamara Ciofu a anunțat astazi, printr-un comunicat de presa, ca in urma ultimilor decizii adoptate de Ministerul Sanatații, pacienții au acces, de la 1 septembrie, la trei noi scheme de tratament interferon free pentru hepatita cronica virala C. Totodata, incepand cu data de 15 septembrie,…

- Filosoful și scriitorul Andrei Pleșu lanseaza un apel catre opoziție și le cere acestora sa ințeleaga ca numai printr-o unificare a tuturor partidelor pot lupta impotriva PSD. El arata ca jocurile și interesele nu vor constitui o altentativa pe care romanii sa o voteze cu incredere.Citește…

- Protectia si ingrijirea lemnului reprezinta misiuni de bifat atat inainte ca acesta sa fie utilizat in diverse constructii si amenajari, cat si ulterior acestor operatiuni. Dupa cum spune o regula general valabila, preventia este mai buna decat tratamentul - acest principiu se aplica si la lemn: combaterea…

- In psihologia generala conflictul este considerat orice ciocnire de necesitati, interese, ganduri, sentimente, modele de conduita care sunt directionate opus. Conflictul este o modalitate neconstructiva de exteriorizare a emotiilor negative acumulate.

- Klaus Iohannis saluta deblocarea discutiilor la summitul de la Bruxelles Klaus Iohannis, Foto: Agerpres. Presedintele Klaus Iohannis a salutat deblocarea discutiilor la summitul de la Bruxelles, prin acordul convenit în problema migratiei. Klaus Iohannis: Mie mi se pare important - unu…

- Saracia energetica este o problema majora in Europa. Exista intre 50 și 125 de milioane de oameni care se lupta zilnic pentru a-și asigura confortul termic și alimentarea cu energie electrica a locuinței la un preț accesibil. In Romania se estimeaza ca mai mult de 20% din cetațeni traiesc in saracie…