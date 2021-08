Ce salarii au angajații de la APIA. Cât ia directorul sau ce bani încasează un consilier Angajații de la APIA au salarii care pot depași lejer suma de 2.000 de euro in funcție de postul ocupat. Cat ia directorul sau ce bani incaseaza un consilier? Potrivit datelor oficiale prezentate de site-ul APIA , un directorul executiv de gradul II incaseaza un salariu lunar de 11716. La el se mai adauga indemnizația pentru titlul științific de doctor, de 950 de lei, dar și un spor de condiții grele de 1757. Ce salarii au angajații de la APIA . Cat ia directorul sau ce bani incaseaza un consilier Acesta mai beneficiaza și de vouchere in valoare de 1450, dar și de o indemnizație anuala de hrana… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

