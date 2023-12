Stiri pe aceeasi tema

- Influencerul Dorian Popa anunța ca a facut pact cu Dumnezeu. Amplu criticat in spațiul public dupa ce a fost prins drogat cu iarba și conducand in chiloți, Dorian Popa și-a turnat cenușa in cap. Spune ca i s-au deschis ochii in timp ce era la piața și un barbat in varsta i-a spus ca el nu are nevoie…

- Vestea ca Dorian Popa a fost prins drogat la volan, imbracat doar intr-un halat, a starnit numeroase reacții pe rețelele de socializare. In timp ce unii ii iau apararea, alții susțin ca vloggerul nu este un model de urmat pentru tanara generație. Ce a declarat Bianca Dragușanu dupa ce artistul a fost…

- Vineri seara, in jurul orei 21.15, in localitatea Domnești, un incident a atras atenția publicului și a autoritaților. Dorian Popa, celebrul artist și influencer, a fost prins la volan sub influența unor substanțe psihoactive. Acest eveniment a generat reacții diverse in mediul online și offline, noteaza…

- Iubita lui Dorian Popa, Babs, a reacționat dupa ce informația ca Dorian Popa a fost prins conducand un Lamborghini in timp ce era drogat. Babs a oferit o prima declarație pe subiectul care efectiv a incins Romania și i-a isterizat pe fanii lui Dorian Popa.Iata ce a spus Claudia Iosif pentru Click:…

- Dorian Popa a fost prins drogat in timp ce conducea mașina lui de lux, un Lamborghini. Artistul le-a transmis polițiștilor ca nu a consumat substanțe interzise, ci cel mai probabil a inhalat canabis de la o alta persoana langa care a stat.

- Dorin Popa, „influencer” cu ocupație incerta, a fost oprit in trafic de polițiști și testat pozitiv la canabis. Recent, intr-o discuție in cadrul podcast-ului realizat de Ilinca Vandici, Dorian Popa susținea ca nu se atinge de droguri pentru a nu-și strica afacerile.„Știi, la mine totul se rezuma…