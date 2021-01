Stiri pe aceeasi tema

- Ilie Nastase a batut-o și pe noua sa soție, Ioana! Totul s-a intamplat vineri seara, in casa din Complexul Stejarii, din nordul Bucureștiului. Ioana Nastase a sunat la 112, iar un echipaj de poliție s-a deplasat la fața locului și a salvat-o. Soția lui Ilie Nastase a povestit, potrivit ProSport,…

- Ioana Nastase a chemat poliția vineri seara, in casa din Complexul Stejarii, din nordul Bucureștiului. ”Nu voi da multe detalii, dar va spun ca ma bucur ca am ieșit. Mulțumesc domnilor polițiști ca au venit la timp. Nu vreau sa vorbesc urat la adresa lui (n.r. Ilie Nastase). Am vrut sa il fac fericit.…

- Soția lui Ilie Nastase, Ioana, a sunat vineri seara la 112 pentru a reclama ca ar fi fost agresata de acesta, au precizat surse judiciare pentru G4Media.ro. Apelul a fost dat din locuința acestora dintr-un complex de lux din zona de nord a Capitalei, conform surselor. Ministrul VOICULESCU a spus cum…

- Brigitte și Florin Pastrama s-au desparțit, iar decizia a fost luata chiar de fosta soție a lui Ilie Nastase. Bruneta a vorbit pentru prima oara despre problemele din familia ei și a recunoscut ca soțul ei este violent.„Sunt foarte multe lucruri pe care ar trebui sa le spun, imi pare rau ca e un barbat…