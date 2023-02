Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat ca exista doua planuri cu privire la consolidarea si reabilitarea seismica a cladirilor, unul finantat prin bugetul de stat si altul prin PNRR – Programul Valul Renovarii. Ciuca a solicitat Ministerului Dezvolarii sa prezinte, in sedinta viitoare a Executivului, planul…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat marti, in deschiderea sedintei de Guvern, despre instalarea de panouri fotovoltaice, ca exista fondurile necesare si pot sa ridice pana la 3 miliarde de lei suma alocata pentru acest proiect, el adaugand ca discutam de aproximativ 150.000 de gospodarii din țara care…

- Lucrarile de extindere de la Aeroportul International Iasi vor fi terminate in acest an, a anunțat premierul Nicolae Ciuca.Premierul a mai anunțat ca la nivelul Guvernului a fost asigurata finantarea complementara celei europene, iar proiectul in valoare totala de 80 de milioane de euro va fi „finalizat…

- ”In sedinta de Guvern de astazi alimentam bugetul Ministerului Energiei cu 335 de milioane de lei, sunt bani proveniti din colectarea impozitului pe veniturile obtinute din vanzarea gazelor din “onshore” si “offshore”, a spus premierul la inceputul sedintei Executivului. Potrivit lui Nicolae Ciuca,…

- Vești bune pentru romani. Guvernul este alaturi de cei vulnerabili și vine cu noi sume de bani. Premierul Nicolae Ciuca a dat toate detaliile in urma cu puțin timp. Acesta susține ca politica Guvernului este de a ajuta categoriile vulnerabile intr-o perioada dificila. In același timp, șeful Executivului…

- Bugetul Ministerului de Interne a fost suplimentat cu 56,7 milioane de lei pentru decontarea cheltuielilor cu hrana si cazarea cetatenilor ucraineni refugiați in Romania din calea razboiului, gazduiti de persoane fizice, potrivit unei hotarari adoptate miercuri de Guvern, informeaza Agerpres.Potrivit…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat marti, la Palatul Victoria, in cadrul ceremoniei de semnare a ordinului comun privind aprobarea Normelor de aplicare a “Programului social de interes national de sustinere a cuplurilor si a persoanelor singure, pentru cresterea natalitatii”, ca este raspunderea Guvernului…

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat ca Guvernul va face „tot ce este posibil” pentru a menține creșterea economica, care este de aproximativ 4% pe al doilea trimestru, potrivit datelor INS . ”Subliniez datele foarte bune pe care le-a comunicat astazi Institutul National de Statistica, intr-o situatie…