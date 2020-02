Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a anunțat ca va cereacordul Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) pentru a incredinta in moddirect, unei companii, proiectul de informatizare a ANAF. Cițu spune ca procesul de informatizare ar trebui sa fie gatain luna aprilie, explicand ca ANAF ”nu este gata”…

- Aplicația de ride-hailing Yango a primit avizul tehnic valabil doi ani de la Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor pentru funcționarea ca platforma digitala de intermediere a transportului alternativ, potrivit Mediafax.Companiile de ride-sharing au pana la 1 februarie…

- Proiectul de Hotarare a Guvernului pentru aprobarea contractelor de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2020 - 31 decembrie 2023 in transportul feroviar public de calatori este un dezastru pentru toate cele sase companii cu capital romanesc, inclusiv CFR Calatori, care vor fi "spulberate", sustine…

- Furnizorii de servicii de Internet si comunicatii electronice, reuniti in ANISP, acuza RCS&RDS de abuz de pozitie dominanta din cauza refuzului acestei societati de a accepta interconectarea retelelor de Internet (peering IP) in conditii echitabile si intentioneaza sa ceara Consiliului Concurentei…

- ​Daca anul trecut vorbeam de mult mai multe companii care intenționau sa se listeze la bursa, multe dintre ele au renunțat pentru ca nu mai știu pe ce bugete sa-și faca strategia, a declarat Daniela Șerban, Daniela Șerban, președinte ARIR – Asociația pentru Relații cu Investitorii la Bursa din Romania,…

- Companiile din industria productiei de componente auto, in special din vestul Romaniei, angajeaza pe banda rulanta muncitori necalificati pentru posturile de operatori de productie. Pentru aceasta functie salariile incep de la 1.600 de lei, insa pot sa...

- Asociatia pentru Relatii cu Investitorii la Bursa din Romania (ARIR) in colaborare cu Institutional Investor - lider al industriei de cercetare si analiza comparativa a companiilor - vor recunoaste performanta in Relatia cu Investitorii (IR) pentru prima data in Romania in cadrul Galei AR&IR din…

- ​Peste 100.000 de societați din România risca amenzi de pâna la 5 milioane de lei daca nu implementeaza pâna în data de 17 ianuarie 2020 o serie de proceduri interne prin care sa previna și sa combata infracțiuni de spalare a banilor. În data de 17 ianuarie 2020, expira…