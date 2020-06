Stiri pe aceeasi tema

- Lasa frumos in urma ta dupa ce ai vizitat un colț de lume. Leonardo DiCaprio avertizeaza din nou ca turismul poate distruge adevarate paradisuri naturale. Intr-un filmuleț postat pe Instagram, actorul arata cum a afectat poluarea un golf din Vietnam, care este singura sursa de existența pentru locuitorii…

- Un filmulet postat pe contul de Instagram al lui Leonardo DiCaprio in care cunoscutul actor face apel la incetarea poluarii intr-un cunoscut golf vietnamez a depasit miercuri pragul de 1 milion de vizualizari, informeaza DPA. Clipul de 58 de secunde prezinta imagini aeriene ale satului plutitor Cai…

- Gradinitele si scolile primare din Vietnam s-au redeschis, astazi, dupa doua luni de izolare, impusa de autoritati in cadrul masurilor pentru limitarea raspandirii coronavirusului,...

- Numarul bolnavilor decedati in doua luni din cauza noului coronavirus in Statele Unite l-a depasit pe cel al soldatilor americani ucisi in doua decenii in cursul Razboiului din Vietnam, potrivit bilantului actualizat marti de Universitatea Johns Hopkins, noteaza AFP. In total, 58.365 de persoane au…

- Zeci de ziare din toata țara nu mai apar pe print de saptamanibune, din cauza restricțiilor impuse de pandemia de coronavirus care a stopatdistribuția. Redacții, tipografii, companii de distribuție și chioșcuri, verigiale lanțului care faceau legatura intre jurnaliști și cititori, sufera.„Libertatea”…

- Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Justin Timberlake, Kevin Heart, Nicole Kidman, Jamie Foxx și alte nume mari iau parte in momentul de fața la cea mai frumoasa provocare de pe internet din perioada aceasta. #allinchallenge motiveaza oamenii sa doneze bani pentru familiile care se confrunta cu probleme…

- Dupa McLaren, alte doua echipe britanice de Formula 1, Williams si Racing Point, recurg la somaj partial si scaderi salariale, in incercarea de a limita impactul economic negativ generat de pandemia de coronavirus."Pot sa confirm ca anumiti membri ai echipei au fost trimisi in somaj partial. Pilotii…

- Federația Internaționala de Automobilism (FIA) a anunțat vineri o noua decizie cu impact major asupra calendarului Formulei 1 pentru acest sezon. Astfel, cursele programate in Bahrain (22 martie) și Vietnam (5 aprilie) au fost amanate pe termen nelimitat. "Vom monitoriza situația și vom analiza posibilitatea…