Stiri pe aceeasi tema

- Printul Harry si Meghan Markle amana luna de miere pentru a-si indeplini angajamente publice, potrivit AFP. Ducele si Ducesa de Sussex nu vor pleca in luna de miere imediat dupa nunta - a carei destinatie este inca secreta -, deoarece marti ei trebuie sa fie prezenti la un eveniment caritabil organizat…

- Respectand agenda evenimentului, Ducesa de Cambridge a sosit la cateva momente dupa ce soțul sau, Prințul William, a fost vazut intrand in Capela St. George alaturi de mire, Prințul Harry. Aceasta a sosit in coloana, alaturi de mireasa și de alaiul ei, respectiv pajii și domnișoarele de onoare. Kate,…

- Printul Harry al Marii Britanii (33 de ani) si fosta actrita americana Meghan Markle (36 de ani) s-au casatorit la Capela St. George din Windsor, devenind astfel Duce si Ducesa de Sussex. Ceremonia a fost una extrem de emotionanta, iar daca mireasa a zambit tot timpul, mirele cu greu si-a putut stapani…

- Meghan Markle se casatoresta sambata cu Printul Harry in cadrul celei mai recente nunti regale britanice. Cei doi vor deveni Duce si Ducesa de Sussex, titlu nobiliar conferti de Regina Elizabeth a II-a.

- Printul Harry al Marii Britanii si fosta actrita americana Meghan Markle se casatoresc sambata, la Windsor. Ceremonia, despre care ei au spus ca nu va fi una foarte solemna, ci distractiva si centrata pe sarbatorirea impreuna cu oamenii, va incepe la ora Romaniei 14.00. Printii George si Charlotte vor…

- Conform tradiției, in dimineața din ziua nunții princiare, Regina Elisabeta il va innobila pe nepotul sau, Prințul Harry, și-i va oferi un ducat. Așa s-a intamplat și-n cazul fratelui sau mai mare, Prințul William, care a devenit Duce de Cambridge in ziua nunții sale, și, implicit, – soția sa – Ducesa…

- Ca-n fiecare an, in prima zi a Sfintelor Sarbatori de Paști regalitațile britanice au participat la slujba religioasa organizata la Capela St. George de la Castelul Windsor. Așa se face ca fiii, dar și nepoții Reginei Elisabeta au fost surprinși participand alaturi de…