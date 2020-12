Ce au depistat polițiștii într-un stup de albine CHIȘINAU 12 dec - Sputnik. Intr-un stup din gospodaria unui banuit au fost gasite 400 de grame de masa vegetala, asemanatoare cu marijuana. Perchezițiile au avut loc vineri in satul Cerlina, raionul Soroca. In cadrul descinderilor a fost implicat și cainele de serviciu Amy, care a ajutat polițiștii sa identifice unde erau ascunde substanțele narcotice. © Photo : Poliția de frontieraDroguri depistate intr-un stup de albine : Poliția deintr-un stup de Potrivit Poliției de Frontiera, persoanele implicate in comercializarea drogurilor au fost urmarite timp de cateva luni. Astfel, oamenii legii au stabilit ca banuiții… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

