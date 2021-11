Cazurile noi de Covid în Iași scad, numărul deceselor rămâne mare Iasul continua linia descendenta in graficul noilor raportari ale infectiilor cu SARS COV 2. Ieri, au fost raportate la nivelul judetului 125 de noi imbolnaviri, fata de 179 acum o saptamana in urma sau 412 fata de acum jumatate de luna. Incidenta in judet a ajuns la 4,27 la mia de locuitori In schimb, numarul de decese se mentine alarmant de mare. Ieri, 20 de ieseni confirmati cu COVID 19 au decedat, fata de acum o saptamana cand 16 au pierdut lupta cu boala. Referitor la gradul de ocupare al paturilor (inclusiv paturi ATI) din spitalele suport COVID-19, conform raportarilor ieri erau ocupate… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

