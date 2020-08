Stiri pe aceeasi tema

- Numarul cazurilor de coronavirus din Spania a crescut joi cu 2.615, in timp ce țara depune eforturi pentru a limita noile focare de infecții care au aparut de la ridicarea restrcțiilor de izolare acum o luna, relateaza Reuters.Datele Ministerului Sanatații arata joi un total de 270.166, fața de 267.551…

- Guvernatorul statului american California, Gavin Newsom, a cerut revenirea la noi restricții pentru baruri, restaurante și sali de fitness, in incercarea de a diminua creșterea alarmanta a cazurilor de COVID-19, a relatat Reuters."Datele pe care le avem arata ca nu toata lumea dovedește bun simț", a…

- Rusia a raportat sambata 6.611 noi cazuri de coronavirus, urcand bilantul infectiilor la nivel national la 720.547, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.Citește și: Coronavirus intr-o mare redacție tv din București? postul interzice divulgarea de informații/ SURSECentrul de raspuns…

- Statul american Texas a depașit, marți, pragul de 10.000 de infecții cu noul coronavirus, stabilind un record ”negru” de 10.028 de teste pozitive, noteaza afp și canalul de știri CBS News.Precedentul record negativ fusese stabilit in Texas pe 4 iulie: 8.260 de cazuri de infecții de coronavirus. Doar…

- Guvernatorul statului California, Gavin Newsom, a declarat joi stare de urgenta bugetara in cel mai populat stat american, din cauza cheltuielilor si crizei economice provocate de pandemia de Covid-19, transmite Reuters.

- Chris Trousdale, un cantaret american care a debutat la 14 ani in trupa Dream Street, s-a stins din viata pe 2 iunie, intr-un spital din Burbank, California, dupa ce s-a infectat cu coronavirus, potrivit TMZ.

- Brazilia a depasit marti Germania la numarul de cazuri de infectari cu noul coronavirus, in timp ce presedintele Jair Bolsonaro doreste redeschiderea salilor de sport si a saloanelor de infrumusetare, chiar daca tara sa devine un nou punct fierbinte al pandemiei, potrivit Reuters, scrie Mediafax.Cazurile…

- Transmiterea comunitara a coronavirusului in California a inceput in saloanele de manichiura, a avertizat guvernatorul Gavin Newsom, in contextul in care mai multe state vor sa le permita acestora sa-si reia activitatea, potrivit CNBC.