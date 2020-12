Stiri pe aceeasi tema

- Un tribunal japonez l-a condamnat marti la pedeapsa cu moartea pe criminalul care a ucis si a dezmembrat noua persoane in 2017 in apartamentul sau, unde victimele fusesera ademenite pe retelele de socializare dupa ce isi exprimasera ganduri de suicid, relateaza EFE, potrivit AGERPRES. Autorul…

- Takahiro Shiraishi, poreclit ”Ucigașul de pe Twitter”, a fost arestat in 2017, dupa ce anchetatorii au gasit in apartamentul sau parți din trupurile victimelor.In octombrie anul acesta, barbatul a pledat vinovat pentru crima, precizand ca toate acuzațiile ce i-au fost aduse sunt ”corecte”. Șocant este…

- Un japonez care a ucis noua oameni pe care i-a contactat pe Twitter a fost condamnat la moarte, intr-un proces care a zguduit tara, relateaza BBC News, citat de hotnews . Takahiro Shiraishi, poreclit „Ucigașul de pe Twitter”, a fost arestat in 2017, dupa ce anchetatorii au gasit in apartamentul sau…

