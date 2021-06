Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 22 iunie-4 iulie 2021 se va desfașura Evaluarea Naționala pentru absolvenții clasei a VIII-a. Un numar de 131.177 de absolvenți ai clasei a VIII-a, dintre care 12.006 in municipiul București, sunt inscriși pentru susținerea examenului. Calendarul examinarii Examenul incepe marți, 22 iunie,…

- Peste 131.000 de absolventi ai clasei a VIII-a, dintre care 12.006 in municipiul Bucuresti, sunt inscrisi pentru a sustine Evaluarea Nationala, in sesiunea care se va desfasura in perioada 22 iunie – 4 iulie 2021, informeaza Ministerul Educatiei. Examenul incepe marti, 22 iunie, cu proba scrisa la Limba…

- Evaluarea Naționala pentru absolvenții clasei a VIII-a (EN VIII 2021) se va desfașura in perioada 22 iunie – 4 iulie 2021. Un numar de 131.177 de absolvenți ai clasei a VIII-a, dintre care 12.006 in municipiul București, sunt inscriși pentru susținerea examenului, conform situației centralizate de catre…

- La Evaluarea Naționala din sesiunea iunie-iulie 2021 s-au inscris 2171 de absolvenți ai clasei a VIII-a, dintre cei 2429 de elevi inscriși in clasa a VIII-a in anul școlar 2020-2021, conform centralizarii realizate de Comisia Județeana de la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Alba. Examenul incepe marți,…

- Pentru susținerea examenului de Evaluare Naționala 2021, in județul Dolj s-au inscris 3695 absolvenți ai clasei a VIII-a, din care 2252 in mediul urban și 1443 in mediul rural, conform situației centralizate și transmise Ministerului Educației.3694 de candidați sunt din serie curenta și 1 candidat este…

- Aproape 3.800 de elevi brașoveni care au absolvit clasa a VIII-a vor susține Evaluarea Naționala in cele 100 de centre de examen din județul Brașov. Din cei 4.226 de elevi inscriși in clasa a VIII-a in unitațile școlare gimnaziale din județul Brașov la data finalizarii cursurilor, 3.775 au fost inscriși…

- Calendar Evaluare Naționala 2021 – clasa a 8-a. Ministerul Educației a decis ca anul acesta sa fie organizata o sesiune speciala pentru elevii pentru elevii clasei a VIII-a afectați de COVID-19. Cand au loc examenele de Evaluare Naționala 2021.UPDATE 7 iunie 2021. Astazi au inceput inscrierile pentru…

- Social Au inceput inscrierile pentru Evaluarea Nationala/ La simularea examenului, in Teleorman s-au inscris peste 2.000 de candidați iunie 7, 2021 12:52 Absolventii clasei a VIII-a se pot inscrie, incepand de luni, 7 iunie, și pana vineri, 11 iunie, pentru sustinerea examenului de Evaluare Nationala,…