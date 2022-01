Cătălin Prunariu, CEO Tarom: 2022, anul vindecării Reporter: Ce cuvant ar descrie cel mai bine anul 2021? Catalin Prunariu: Incertitudine – Schimbarile dese de situatie in planul pandemic au creeat o volatilitate atat pe plan economic cat si pe plan personal pentru toate persoanele. Restrictiile au alternat cu perioadele de relaxare, momentele de avant au alternat cu perioade de decelerare din cauza incertitudinii privind amploarea masurilor de protectie. Reporter : Profesional, care a fost cel mai bun lucru care vi s-a intamplat anul acesta? Catalin Prunariu: Asigurarea cadrului necesar supraviesuirii companiei, in ciuda dificultatilor economice… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

