Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Dragușanu ar fi avut o coasta fisurata și ar fi ajuns la Urgențe. Mai mult, cand excentricul afacerist a aflat ca partenera sa a bagat divorț, i-A infipt furculița in mana, scrie Cancan. Bianca Dragusanu si Alex Bodi divorteaza! Motivul rupturii: agresiunea fizica si infidelitatile…

- Bianca Dragușanu s-ar fi saturat sa fie agresata de afacerist, la care s-ar fi adaugat infidelitațile de care fosta prezentatoare ar fi aflat pe parcursul timpului. "M-am saturat sa fiu batuta", s-ar fi confesat blondina unor prieteni, conform Cancan. Bianca Dragușanu a postat pe rețelele…

- Bianca Dragusanu si Alex Bodi au decis sa divorteze, la doar trei luni de la cununia civila. Chiar daca formau unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz, se pare ca acest lucru nu a fost suficient pentru cei doi.

- Bianca Dragușanu a avut o prima reacție, pe Instagram. Vedeta a postat o fotografie in care apare, zambitoare, alaturi de fetița ei, Sofia. Alex Bodi, primele declaratii despre divortul de Bianca Dragusanu. "Bianca are nevoie de atentie, de afectiune" "Un singur Sef am si eu si normal…

- Bianca Dragușanu și Alex Bodi pare ca și-au spus din nou "Adio!". Cei doi s-au casatorit civil in urma cu o luna de zile, iar apoi au plecat intr-o binemeritata vacanța, insa lucrurile nu au fost tocmai ca intr-o luna de miere, pentru ca cei doi s-ar fi intors desparțiți, scrie Cancan. Catalin…

- Bianca Dragușanu are de gand sa scoata bani frumosi din mersul la altar și dansul miresei, cum a facut cand s-a maritat cu Victor Slav, doar ca acum a ridicat mult pretul, scrie Libertatea. Catalin Botezatu dezvaluie MOTIVUL REAL pentru care Bianca Dragusanu si Alex Bodi S-AU CASATORIT…

- Polițiștii din Galați, barbat și femeie, care nu au intervenit in cazul fetei de 14 ani pline de sange și in stare de șoc au primit prima pedeapsa. Șefii lor au stabilit ca, pana la finalizarea anchetei disciplinare, cei doi vor patrula doar pe jos, fara a avea dreptul sa foloseasca autoutilitara…