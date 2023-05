Cât costă un kg de roşii româneşti din prima recoltă. Prețul de la tarabe, inaccesibil multor români Primele roșii romanești crescute in pamant, nu pe suprafețe artificiale, vor ajunge pe tarabe in cateva zile, potrivit spuselor legumicultorilor autohtoni. Vor fi insa mult mai scumpe decat roșiile aduse din import. In doar cateva zile, asteptarea pofticiosilor va lua sfarsit. Oamenii vor putea pune pe mese prima salata din rosii romanesti, de anul acesta. […] The post Cat costa un kg de rosii romanesti din prima recolta. Prețul de la tarabe, inaccesibil multor romani first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

