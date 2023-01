Cat costa biletele de intrare la meciul Farul Constanta - CFR Cluj. Primele doua clasate se dueleaza la Ovidiu

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o saptamana de antrenamente la Constanta, Farul, liderul Superligii, va disputa marti, 10 ianuarie, de la ora 13.00, primul meci amical din acest an.Formatia de pe litoral va intalni, la Buftea, o alta prim divizionara, FC Arges.Pana la reluarea Superligii, Farul va mai disputa un meci amical,…

- In al doilea meci al anului in Superliga, liderul actual al clasamentului, cu 45 de puncte, Farul Constanta, va juca in deplasare cu FCSB, care a incheiat anul 2022 pe pozitia a treia, cu 38 de puncte.Confruntarea conteaza pentru etapa a 23 a si a fost programata duminica, 29 ianuarie, de la ora 20.00.In…

- Formatia de pe litoral va sustine primul meci oficial din 2023 pe 23 ianuarie, la Ovidiu, contra CFR Cluj, campioana en titre si echipa clasata pe locul doi, la un punct in spatele "marinarilorldquo;. Farul Constanta, echipa clasata pe primul loc in Superliga, incheie vacanta miercuri, 4 ianuarie, zi…

- Conducerea clubului FCV Farul Constanta a anuntat, miercuri, 30 noiembrie, ca a pus in vanzare biletele pentru meciul cu CFR Cluj, ultimul din Grupa C a Cupei Romaniei, programat miercuri, 7 decembrie, de la ora 20.00, pe stadionul „Central” al Academiei Hagi de la Ovidiu. Partida este decisiva pentru…

- Dupa o provocata de actiunile echipei nationale si de startul Campionatului Mondial de fotbal din Qatar, FCV Farul Constanta revine pe teren propriu, duminica, 4 decembrie, de la ora 13.15, cand „marinarii” vor juca impotriva celor de la FC Botoșani. Meciul conteaza pentru etapa a 19-a din Superliga…

- In pauza competitionala datorata startului Campionatului Mondial din Qatar, Farul Constanta va disputa sambata, 26 noiembrie, o partida amicala impotriva formatiei elene Panetolikos aflata pe locul 8 in Superliga din Grecia , echipa pentru care evolueaza si fostul jucator al "marinarilorldquo; Sebastian…

- Vineri, 4 noiembrie, de la ora 21:00, fotbalul autohton propune un duel al extremelor in Superliga. Pe stadionul de la Ovidiu, liderul Farul Constanta va juca in compania formatiei de pe ultimul loc, CS Mioveni.Vezi oferta Superbet pentru meciul cu Mioveni In etapa a 17 a din sezonul regulat, Farul…

- Farul Constanta sustine sambata, 15 octombrie, meciul din etapa a 14 a a Superligii, penultima din turul sezonului regular.Aflati pe locul intai in clasament, cu 30 de puncte, "marinariildquo; intalnesc pe teren propriu Universitatea Cluj, a 13 a clasata, cu 14 puncte.Partida este gazduita de arena…