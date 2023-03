Stiri pe aceeasi tema

- US Institute of Business and International Development, cu sediul in Washington D.C. (USIBID) se alatura demersului Asociației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Autohton ADAA de a susține și promova afacerile sustenabile, prin implicarea in proiectul național de “Educație financiara pentru creșterea…

- Grupul de control de la inspecția poliției rutiere Weiden a verificat o duba cu butoaie de bere din oțel care, probabil, au fost furate, in parcarea Stocker Holz, de pe A6. Șoferul, un roman, nu a putut oferi nicio informație despre proveniența butoaielor de bere, scrie Oberpfalz Echo . Duminica, 29…

- Gripa aviara, cu zeci de focare in țari din Europa, a ajuns in Romania! 130.000 de curcani au fost ingropați aseara langa fermele BRAVCOD, scrie bizbrasov.ro , subliniid ca exista suspiciunea ca boala s-a extins și la o ferma din apropiere, cu peste 110.000 pasari. Ambele ferme aparțin aceluiași producator.…

- Adolescentul de 16 ani lovit de tren la Vatra Dornei, caruia i-a fost replantata gamba stanga, a fost supus unor noi interventii pentru reconstructie functionala, acoperire partiala a defectelor cutanate si toaleta chirurgicala, intreaga procedura durand 24 de ore. „24 de ore și 15 minute a durat operatia…

- Femeia in varsta de 82 de ani care s-a aruncat in gol, suferea de depresie, noteaza publicația italiana The Post Internazonale, citata de G4Media. Aceasta a cazut peste o femeie de aproximativ 42 de ani, de origine romana, care se indrepta spre serviciu.Ambele au fost transportate la spital, conștiente,…

- O autospeciala a Serviciului Judetean de Ambulanta Galati a fost lovita de un autoturism condus de un barbat care consumase alcool. In urma impactului, ambulanta a fost proiectata intr-o statie de tramvai din apropiere. Autospeciala transporta o femeie la spital, insa nimeni nu a fost ranit in urma…

- Te tenteaza gandul de a intra in lumea antreprenorilor, iar produsele de panificație și patiserie te intereseaza in mod special? Acest articol te poate ajuta sa te lamurești care este diferența dintre panificație și patiserie și care dintre variante ți se potrivește mai bine. Panificație și patiserie:…

- "Exagerarile din presa vor fi demonstrate ca mincinoase in urma investigatiilor care se vor finaliza de catre organele de cercetare. Nu facem justitie le televiziune, cum s-a obisnuit", a raspuns deputatul, intrebat fiind daca si-a lovit sotia."Imi asum si e regretabil ce s-a intamplat. Povestea nu…