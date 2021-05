Draga Ilin, polițistul de incredere al liderului interlop Lucian Boncu, avea in telefonul sau mobil mii de documente adunate din bazele de date ale Ministerului Afacerilor Interne. Informațiile secrete ale MAI erau mai apoi transmise lui Boncu și celorlalți membri ai gruparii sale de crima organizata. In urma percheziției efectuate de DIICOT in telefonul mobil […] Articolul ”Cartița” din Poliția Timiș a liderului interlop Lucian Boncu, mii de documente din bazele de date ale MAI in telefonul mobil. Cine este interlopul fotografiat cu un pistol in mana a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .