Carmen de la Sălciua și-a anulat concertele din Italia, din cauza coronavirusului: ”Să ne revedem cu bine” Carmen de la Salciua este una dintre cele mai iubite artiste de la noi. Cantareața are mii de fani in toata țara, dar și in afara. De foarte multe ori este invitata peste granițe sa incante romanii care s-au stabilit acolo. Citește și: CORONAVIRUS in Italia. Artist roman, marturie din infern: ”E panica totala și stam inchiși in casa de o zi. Zici ca suntem intr-un film horror!” In acest weekend, Carmen de la Salciua urma sa cante in Italia, insa și-a anulat toate evenimentele din Peninsula. Cantareața de muzica de petrecere și-a anunțat fanii printr-un mesaj pe Instagram ca nu va mai susține concertele… Citeste articolul mai departe pe heynews.ro…

Sursa articol si foto: heynews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Carmen de la Salciua a fost nevoita sa iși anuleze concertele din perioada urmatoare pe care trebuia sa le susțina in Italia. Din cauza epidemiei de coronavirus, cantareața a decis impreuna cu organizatorii sa amane evenimentele.

- Un barbat de 84 de ani internat intr-un spital din Bergamo a murit din cauza coronavirusului, au anuntat autoritatile italiene, potrivit La Repubblica. Duminica, in Italia au fost inregistrate primele trei decese provocate de virusul gripal.

- Nu mai puțin de 10 orase din nordul Italiei, mai exact din provincia Lombardia, au intrat in carantina din cauza coronavirusului, potrivit RT. Autoritatile locale au inchis intreprinderile, magazinele si scolile, iar 42 de meciuri de fotbal din ligile inferioare au fost...

- Cantareata americana Madonna a anulat alte doua concerte pe care le avea programate la Londra in cadrul turneului mondial "Madame X" spunand ca are nevoie de timp pentru a se recupera in urma ''multiplelor leziuni'', informeaza Press Association. Artista, in varsta de 61 de ani, a prezentat…

- Carmen de la Salciua, una dintre cele mai frumoase și iubite cantarețe din muzica de petrecere, nu a ramas indiferenta in scandalul momentului și nu a avut nicio reținere sa-și exprime punctul de vedere pe Instagram, cu privire la cearta dintre Alex Velea și Abi Talent. Cantareața a povestit pe contul…

- Artista urma sa urce pe scena Wang Theatre in cadrul turneului „Madame X". Intr-un anunt facut pe Instagram, ea s-a scuzat fata de fani: „Sa tin un concert in fiecare seara ma bucura atat de mult, iar sa anulez este un fel de pedeapsa pentru mine, dar durerea pe care o simt acum este coplesitoare si…

- Cantareata americana Madonna a anulat concertele pe care le avea programate in Boston, in perioada 30 noiembrie - 2 decembrie, din cauza unei dureri „coplesitoare”, scrie news.ro.Artista urma sa urce pe scena Wang Theatre in cadrul turneului „Madame X”. Intr-un anunt facut pe Instagram,…