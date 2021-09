Curtea Constituționala a Romaniei a decis azi ca exista un conflict de natura constituționala intre Parlament și Guvern. Sesizarea a fost depusa de Guvern care a contestat procedurile parlamentare derulate la depunerea moțiunii de cenzura iniția de alianța AUR - USR PLUS.

In fapt.... CCR nu a dat dreptate nimanui. In unanimitate judecatorii au constatat ca EXISTA un conflict de natura constituționala pentru ca procedura prevazuta in Constituție privind instituția Moțiunii de cenzura nu a fost finalizata.

In acest sens judecatorii constituționali au constatat ca acest conflict…