Caraş Severin: Ceremonii de comemorare a morţilor, în cimitirele minorităţii germane Tot mai putine persoane vin la cimitirele apartinand etnicilor germani din Romania, dupa ce majoritatea membrilor acestei comunitati au parasit Romania. "Exodul etnicilor germani din Banatul Montan, ca de altfel si din restul tarii, imbatranirea minoritatii, toate duc la imposibilitatea de a vizita cimitirele. Despre acest lucru s-a vorbit de foarte multe ori in revista lunara resiteana de limba germana 'Echo der Vortragsreihe' (Ecoul Asociatiei). La citirea unui asemenea articol, Herwig Brandstetter din Graz / Stiria (Austria), membru de onoare al Asociatiei Germane de Cultura si Educatie… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Numarul total al beneficiarilor pentru anul școlar 2019-2020 este de 22.994 elevi, distribuirea produselor urmand a fi facuta pe patru zone, pentru fiecare produs in parte și acopera tot județul. Este vorba de zonele: Reșița – Bocșa; Caransebeș – Oțelu Roșu; Moldova Noua – Oravița și…

- Implinirea a 165 de ani de la inaugurarea primului tronson de cale ferata de pe actualul teritoriu al Romaniei, la data de 20 august, va fi marcata simbolic de Forumul Democratic al Germanilor din judetul Caras-Severin si Asociatia Germana de Cultura si Educatie a Adultilor din Resita printr-o deplasare…

- Platforma online „Arome proprii“ – www.aromeproprii.ro, lansata in primavara de ADR Vest in cadrul proiectului „NICHE – Dezvoltarea de lanțuri valorice inovative in sectorul agroalimentar“, se dezvolta in continuare ca un instrument necesar pentru producatorii din Regiunea de Vest, care au…

- Daca orele de istorie, de cultura civica sau de geografie ți-au dat mereu batai de cap, locul tau nu este in mișcarea politica „Romania Mare in Europa", lansata duminica la București. Inițiatorii mișcarii au anunțat ca aspiranților la statutul de membru in viitorul partid de orientare conservatoare…

- Pentru gratar, stiti ca AGIL are cei mai buni mici, de carnatii pentru gratar ce sa mai spunem? Sunt deliciosi si apreciati de toti cei care i-au incercat pentru ca sunt bine condimentați, perfecți pentru gratar, proaspeți sau afumați dupa gustul fiecaruia. Zilele acestea insa sunt…

- Doar 6,29% din total (adica 27) se bucura de paza umana, dintre care 19 in orase, 8 la sate. Iar 27,92% (adica 117) sunt dotate cu sisteme de supraveghere video, dintre care 37 in orase, 80 la sate. Cele mai multe unitati de invatamant care dispun atat de paza umana, cat si de sisteme de…

- Reprezentanții mai multor administrații locale au decis ca locuitorii județului trebuie sa plateasca mai mult pentru apa și canalizarea furnizate de AquaCaraș. Mai precis, tarifele au fost majorate cu indicele de inflație, la solicitarea conducerii operatorului județean de apa și canalizare.…

- La finalul „extrordinarei” de luni, viceprimarul Marius Isac le-a adus in atenție consilierilor solicitarea de majorare a tarifelor la apa și canal cu rata inflației, care va fi dezbatuta miercuri, 7 august, la Reșița. Isac i-a intrebat cu ce mandat se duce la ședința respectiva, la care-i…