Caraş Severin: Bărbat înjunghiat în inimă din gelozie Un barbat a fost injunghiat mortal in zona inimii, evenimentul avand loc in judetul Caras – Severin, iar agresorul a fost retinut pentru 24 de ore. Parchetul de pe langa Tribunalul Caras-Severin a transmis, sambata, printr-un comunicat de presa, ca procurorii au inceput urmarirea penala in cazul unei infractiunii de omor. „In data de 09.12.2022, in jurul orei 23,30 pe raza localitatii Sub Marginea din judetul Caras-Severin, intre S.S.M. si V.N. s-a iscat un scandal pe fondul geloziei si consumului de alcool, numitul V.N. procedand la luarea unui cutit si injunghierea persoanei vatamate S.S.M in… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie in judetul Caras ndash; Severin. Un barbat a fost injunghiat mortal in zona inimii. Agresorul a fost retinut pentru 24 de ore.Totul ar fi pornit pe fondul geloziei si al consumului de alcool. Ce spun autoritatile Biroul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul…

- Un barbat a fost injunghiat mortal in zona inimii, evenimentul avand loc in judetul Caras – Severin, iar agresorul a fost retinut pentru 24 de ore. Parchetul de pe langa Tribunalul Caras-Severin a transmis, sambata, printr-un comunicat de presa, ca procurorii au inceput urmarirea penala in cazul…

- „In data de 09.12.2022, in jurul orei 23,30 pe raza localitatii Sub Marginea din judetul Caras-Severin, intre S.S.M. si V.N. s-a iscat un scandal pe fondul geloziei si consumului de alcool, numitul V.N. procedand la luarea unui cutit si injunghierea persoanei vatamate S.S.M in zona inimii, ulterior…

- Ambulanța a intervenit la o adresa din Ramnicu Sarat la un barbat care se simțea rau, cand unul dinter angajații instituției a fost taiat pe picior de un alt barbat care se afla in locuința pacientului, scrie News.ro.Conform unui comunicat de presa remis luni de catre IPJ Buzau, incidentul s-a produs…

- Inspectoratul de Politie al Judetului Dolj a transmis, marti, ca politistii din Calafat au fost sesizati, luni dupa amiaza, prin apel la 112, de un tanar de de 23 de ani, din localitate, cu privire la faptul ca, in timp ce se afla in satul Golenti, a omorat o persoana. „La fata locului s-au deplasat…

- Un cetațean al Republicii Moldova in varsta de 52 de ani a fost reținut in Federația Rusa, dupa ce mai bine de doi ani. Acesta s-a aflat in cautare internaționala, fiind banuit de omor. Reținerea a avut loc in data de 20 octombrie, in regiunea Tiumen, transmite Echipa.md . Polițiștii ruși de patrulare…

- Un barbat din comuna Tuzla a fost retinut, vineri, pentru ca a injunghiat un consatean in urma unui conflict spontan, pe terasa unui local, informeaza un comunicat de presa transmis vineri de Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta a transmis, vineri, printr-un comunicat de presa, ca a inceput urmarirea penala fata de un barbat pentru tentativa de omor si tulburare a ordinii si linistii publice. „La data de 06 octombrie 2022, in jurul orelor 18.30, pe terasa unui local public din comuna…