- Miercuri dupa-amiaza, un accident s-a produs in municipiul Sibiu, pe strada Semaforului, puțin inainte de ora 16.00. Este vorba de o coliziune fața-spate, in care sunt implicate 3 turisme și 1 autoutilitara.

- In mai multe secții din județul Sibiu au fost descoperite buletine de vot gata ștampilate, iar in orașul Talmaciu procesul de votare a fost suspendat din aceasta cauza, relateaza Mediafax.Totodata, un primar dintr-o comuna a județului estecercetat de autoritați pentru frauda electorala. El a fost reclamat…

- Un șofer beat, fara permis de conducere, a provocat un accident rutier și apoi a fugit. Incidentul s-a produs pe principala artera a orașului Galați. Polițiștii l-au prins pe fugar șase ore mai tarziu și au aflat ca avea permisul suspendat deoarece consumase droguri inainte de a urca la volan, informeaza…

- O femeie, de 52 de ani, din Novaci, Gorj, a murit miercuri noapte, dupa ce a fost lovita de un autoturism condus de un șofer care a parasit locul accidentului. Potrivit poliției, femeia se deplasa ca pieton, cu fiul, de 16 ani, pe marginea șoselei, in momentul in care a fost lovita de autovehicul. Localnici…

- Ieri, 3 august 2020, in jurul orei 19.40, pe strada Clujului din Blaj, o fetița de 5 ani, a fost acroșata de un autoturism, dupa ce ar fi fost scapata de sub supraveghere și ar fi traversat strada fara sa se asigure. Conducatorul auto și-a continuat deplasarea, fara incuvințarea poliției. In urma accidentului…

- Gabriela Firea, primarul Capitalei, a declarat, intr-o conferința de presa, ca lipsa apei calde din mai multe sectoare ale Bucureștiului este din cauza CET Sud, care se afla in administrarea Guvernului, precum și din cauza administrațiilor anterioare...

- Azi-noapte, in jurul orei 00.10, polițiștii de ordine publica din cadrul Poliției municipiului Dej au depistat un barbat, in varsta de 48 de ani, din comuna Cașeiu, in timp ce se deplasa cu un autovehicul pe strada 22 Decembrie 1989, din Dej, deși se afla sub influența bauturilor alcoolice. Politistii…

- ”Nu am nicio replica pentru Arafat, raspunderea intreaga pentru cum guverneaza aceasta criza este a Ministerului Sanatații. Arafat a vorbit ca un fel de purtator de cuvant al INSP. Eu atrag atenția ministerului sanatații și ministrului ca trebuie sa inceteze cu dezinformarile” , a declarat Gabriela…