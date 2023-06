Stiri pe aceeasi tema

- Imagini de coșmar, noaptea trecuta, pe breteaua care face legatura intre A1 și DN 7, in Sibiu, dupa ce o duba a patruns pe contrasens, unde a fost spulberata de un TIR. Atat tanarul care se afla la volanul autoutilitarei – un baiat de 22 de ani fara permis de conducere -, cat și pasagerul din același…

- Doua autoturisme in care se aflau sase persoane au intrat in coliziune, vineri dimineața, in localitatea Zorile din judetul Giurgiu, relateaza Agerpres.In urma impactului puternic, o fetita in varsta de noua ani și trei femei, dintre care una insarcinata, au fost ranite.„Echipele de salvatori au constatat…

- Doi tineri au murit, azi noapte, intr-un accident produs de unul dintre ei, care nu avea permis, pe A1, la km. 225, la intersecția cu DN 7. Accidentul in care au murit doua persoane s-a produs pe breteaua de legatura dintre A1 și DN7, din Sibiu. Un tanar de 22 de ani, care nu avea permis de conducere,…

- Un accident rutier grav, in care au fost implicate aproximativ 20 de persoane și trei autovehicule, s-a produs miercuri dupa-amiaza, 21 iunie, pe un drum din județul Sibiu. Trei femei au ajuns la spital.

- La fața locului sunt mobilizate o autospeciala de descarcerare, un echipaj SMURD și ATPVM.De asemenea, la fața locului sunt și doua echipaje SAJ dintre care unul cu medic.Din primele informații, sunt implicate in accident 4 persoane incarcerate.Intervenția este in desfașurare, revenim cu informații.

- Mai multe persoane au murit in urma unui incendiu izbucnit la o pensiune cu mai multe etaje din Wellington, Noua Zeelanda, au anunțat marți serviciile de pompieri și urgențe din Noua Zeelanda (FENZ), informeaza Rador.„Exista inca un numar de persoane despre care nu se știe nimic, dar numarul lor,…

- Acum vreo trei saptamani, am pus si eu botul la ChatGPT. L-am intrebat de... mine: Michael Astner, poet, publicist si traducator. Iata ce mi-a spus onor IA: „Imi pare rau, dar n-am niciun fel de informatii specifice despre o persoana numita Michael Astner care este poet, publicist si traducator. E…