- Partidul Acasa Construim Europa (PACE) s-a lansat in campania electorala, alegand pentru eveniment satul Zaicana, raionul Criuleni. Echipa PACE a regizat o procesiune funerara, langa o casa parasita. O fata imbracata in haine nationale este ajutata sa iasa dintr-un sicriu, isi pune o coronita de flori…

- Procuratura Generala a Republicii Moldova a cerut joi candidatilor in alegeri sa nu implice aceasta institutie in campania desfasurata in perspectiva alegerilor legislative din 11 iulie, delimitandu-se de orice incercare de a fi atrasa in confruntari de natura politica, relateaza portalul Deschide.md.…

- In premiera, in Republica Moldova, va fi realizata campania „Sint pacient, imi cunosc drepturile!”, dedicata cunoașterii celor 14 drepturi fundamentale ale pacienților trecute in Carta Europeana a Drepturilor Pacienților. Campania se va desfașura in perioada 5 – 9 mai 2021, in cadrul celei de-a XV-a…

- Unul dintre candidatii la alegerile regionale din Mexic si-a lansat campania electorala dintr-un sicriu pentru a atrage atentia asupra miilor de decese cauzate de pandemia de coronavirus si de violentele legate de cartelurile drogurilor, relateaza AFP.

- Campania electorala pentru scrutinul din Adunarea Populara a Gagauziei a fost suspendata de la 1 aprilie pana la 30 mai 2021. Decizia a fost luata de Comisia pentru Situații de Urgența din Gagauzia in legatura cu introducerea starii de urgența in Republica Moldova timp de 60 de zile.