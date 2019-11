Stiri pe aceeasi tema

- Birourile permanente reunite ale Senatului si Camerei Deputatilor au decis, marti, organizarea unei sedinte solemne a Parlamentului, pe 2 decembrie, pentru celebrarea Zilei Nationale.Potrivit memorandumului intern aprobat de Bpr, vor sustine alocutiuni, de la tribuna Parlamentului, seful statului,…

- Comisia de agricultura din Camera Deputatilor a decis, marti, ca personalul silvic cu atributii de paza sa fie dotat cu armament de serviciu, letal sau neletal. Decizia vine in urma crimei din Maramures, unde un padurar a fost ucis de hotii de lemne. Comisia pentru agricultura a dat, marti, raport favorabil,…

- Introducerea pe ordinea de zi a sedintei de plen a Camerei Deputatilor a initiativei "Fara penali in functii publice" si a altor proiecte sustinute de USR a fost respinsa, luni, de Comitetul liderilor...

- Alocatiile de stat pentru copii vor fi majorate anual, de la 1 ianuarie 2020, cu 100% din rata medie anuala a inflatiei .Decizia a fost luata marti in plenul Camerei Deputatilor, for decizional in acest caz. Legea merge la promulgare la presedintele Klaus Iohannis. Alocatiile de stat pentru copii vor…

- TVR trece print-un scandal public. Dupa izbucnirea unei greve și un raport controversat al Curții de Conturi urmat de o reacție a șefei televiziunii publice, Comisia de Cultura din Camera Deputaților i-a trimis joi o invitației Doinei Gradea sa participe miercurea viitoare, dupa ședința de vot final…

- ALDE ramane fara grup si in Camera Deputatilor. Nu mai putin de cinci deputati, dintre cei 19 membri, si-au depus luni demisiile din grupul parlamentar.Deputatii demisionari sunt Gratiera Gavrilescu, Alexandru Baisanu, Ion Cupa, Mihai Nita si Marian Cucsa. Potrivit art. 12 din Regulamentul…

- Imediat dupa aceasta nominalizare, Silviu Macovei a explicat motivele pentru care a fost desemnat de deputați pentru aceasta importanta funcție parlamentara. „Nu consider aceasta numire ca o victorie personala fiindca eu nu muncesc de unul singur in Parlament. Este și meritul colegilor mei parlamentari…

- Parlamentul incepe, luni, sesiunea de toamna, in plina criza politica legata de iesirea ALDE de la guvernare. PSD a pierdut majoritatea, in Parlament, insa premierul Vioroca Dancila incearca sa guverneze, in continuare, minoritar, prin sustinerea din partea parlamentarilor, cu care doreste sa negocieze…