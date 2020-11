Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Ploiesti trimite la rejudecare un dosar in care fostul director general al Hidro Prahova SA Dumitru Pantea a fost condamnat pentru luare de mita in baza unui acord de recunoastere a vinovatiei, cauza fiind disjunsa din dosarul "Hertanu", noteaza Agerpres. Potrivit portalului instantelor…

- Inculpatul este acuzat ca ar fi pretins si ar fi primit 11.000 euro in schimbul influentei pe care ar fi afirmat ca o are asupra unor procurori din cadrul Parchetului Judecatoriei Mangalia si DIICOT Constanta. Dosarul se afla acum la Curtea de Apel Constanta.Magistratii de la Tribunalul Constanta si…

- In 1940, Elena Movila a lasat, prin testament, o parte din imobilele detinute de boierul Ioan Movila Academiei Romane.Printre aceste imobile se aflau si pravalioarele situate in Constanta, in Piata Independentei, la numarul 15.Acesta este punctul de plecare al procesului intentat Primariei Constanta…

- Curtea de Apel Constanta a acordat ieri un nou termen in dosarul in care se cere anularea in parte a Decretului nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei. Procesul a fost amanat pentru data de 11 noiembrie. Potrivit datelor oficiale, cererea de anulare vizeaza…

- Dosarul se afla pe rolul Judecatoriei Constanța din luna iunie 2018, iar luna viitoare este programat al 13-lea termen. Familia pacientei solicita 30.000.000 de euro atat medicului anestezist, cat si clinicii private le unde a avut loc operatia, informeaza Ziua Constanța. GA a murit pe 12 februarie…

- Decizia nu este definitiva. Tribunalul Tulcea a decis aseara mentinerea in stare de arest preventiv a celor doi cetateni sarbi cercetati pentru savarsirea infractiunii de trafic de droguri de mare risc 1.040 kg de cocaina, de puritate 90 , cu o valoare de piata de aproximativ 300 de milioane euro .…

- Condamnat in prima instanța la 8 ani și jumatate de inchisoare, pentru abuz in serviciu in dosarul ”Colectiv”, Cristian Popescu Piedone ar putea primi un verdict definitiv de la Curtea de Apel București la inceputul anului viitor. Inca de la debutul apelului, instanța a stabilit ca ședințele de judecata…

- Dosarul va merge acum la Curtea de Apel Constanta, instanta care va lua o decizie definitiva. Prima instanta a decis condamnarea fostului prefect la pedeapsa de trei ani de inchisoare cu suspendare, pentru ucidere din culpa si conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului. Decizia a fost contestata…