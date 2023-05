Călin Matei este noul director general al Groupama ”Groupama, liderul pietei de asigurari din Romania, anunta numirea lui Calin Matei in pozitia de director general, incepand din iunie 2023. Calin Matei a detinut din 2011 pana in prezent functia de director general adjunct in cadrul Groupama, rol din care a contribuit la conceperea si implementarea strategiei companiei, aceea de a deveni asiguratorul preferat al romanilor, intr-un mod sustenabil”, anunta compania. Acesta preia rolul de director general de la Francois Coste, care va ramane in continuare membru in Consiliul de Administratie al Groupama si va prelua un nou rol in cadrul Grupului… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

