Guvernul Ludovic Orban iși va angaja raspunderea in Parlament pentru modificarea legislației astfel incat primarii sa fie aleși in doua tururi de scrutin la alegerile locale din 2020. PSD și UDMR au posibilitatea ca in termen de 3 zile de la angajarea raspunderii, sa depuna in Parlament o moțiune de cenzura.

Majoritatea necesara demiterii Guvernului prin moțiune de cenzura este de 233 de voturi. In acest moment, in PSD și UDMR sunt, in total, 228 de senatori și deputați. PSD și UDMR mai au astfel nevoie sa atraga cel puțin alte 5 voturi din Parlament pentru demiterea Guvernului Orban.