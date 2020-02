Stiri pe aceeasi tema

- Aflata intr-o relatie cu Cuza de la „Noaptea Tarziu”, Ramona Olaru a ajuns sa-si piarda concentrarea atunci cand artistul se afla in preajma sa. Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, prezinta imagini uluitoare cu vedeta de la „Neatza cu Razvan si Dani”.

- Dupa ce in 2019 natalitatea a inregistrat o scadere majora in Romania, discuția s-a amplificat și in platoul de la "Neatza cu Razvan și Dani". Personal principal, Dani Oțil, cel proaspat intors logodit din vacanța. "Ia zi, Danuțe, tu cand faci un copil?", este intrebarea adresata de colegul Razvan.

- Mihai Traistariu se pregatește pentru a 11-a participare la Eurovision. "Cand e dragoste, e pe toata viața. Anul trecut m-am retras pentru ca aparusera niște nereguli in mintea mea, poate au fost, poate nu au fost. Eurovisionul ramane o prioritate in cariera mea. Nu știu de ce. Nu trebuie condamnat…

- Catalin Oprișan, redactorul-șef de la a1.ro, a aparut cu ochelari de vedere, in cea de-a doua zi de Craciun, la „Neatza cu Razvan și Dani”. A povestit ca a vorbit la telefon cu Moș Nicolae, fiul lui Moș Craciun, nascut in Romania.

- Romania are cele mai multe cazuri noi de rujeola din Uniunea Europeana. In 2019 au fost inregistrate peste 110 cazuri de rujeola. Vaccinarea este cea mai buna protecție impotriva acestei boli.

- Romania a obținut cele mai bune rezultate la Campionatele Europene de Culturism și Fitness, in acest an, iar cațiva Adoniși campioni au defilat, miercuri, in platoul celui mai iubit matinal, „Neatza cu Razvan și Dani”.

- Așa ceva nu s-a mai vazut in nicio televiziune. Echipa de la Neatza cu Razvan și Dani sunt in cel mai important centru de colete EMAG din Romania. Vedeți cați oameni au cumparat deja ceva pana la aceasta ora.

- Floriana Iacob, reporter al emisiunii "Neatza cu Razvan și Dani", in direct, de pe stadionul Astra din Ploiești, alaturi de Bogdan Andone și Gabriel Tamas, a aflat ce șansa are Romania la Euro2020.