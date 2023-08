Stiri pe aceeasi tema

- Naționala masculina de baschet a Romaniei, formata din jucatori sub 16 ani, intalnește, duminica, de la ora 18.00, la Pitești, formația Georgiei, in finala mica a Campionatului European, Divizia B, rezervat juniorilor. Echipa țarii noastre a ratat calificarea in finala, fiind invinsa sambata seara,…

- Selectionata feminina de baschet a Romaniei a fost invinsa de formatia Irlandei cu scorul de 67-64 (20-12, 21-21, 14-14, 12-17), duminica, intr-un meci din Grupa B a Campionatului European de baschet feminin Under-20, Divizia B, de la Craiova. Tricolorele au cedat dupa ce au condus cu 63-61 cand mai…

- Localitatea portugheza Matosinhos gazduiește, in perioada 21-30 iulie, turneul final al Campionatului European de baschet masculin Under 18, Divizia B, la care naționala țarii noastre evolueaza in grupa C, impreuna cu de Estonia, Irlanda, Kosovo, Olanda și Ucraina. Luni, 24 iulie, a fost zi de odihna,…

- Selectionata Romaniei a fost invinsa de formatia Portugaliei cu scorul de 36-30 (17-15), vineri, in Pitesti Arena, intr-un meci din Grupa B a Campionatului European de handbal feminin Under-19 - W19 EHF EURO 2023, care are loc la Pitesti si Mioveni.Dupa o victorie concludenta in fata Islandei (41-33),…

- In țara noastra și in Georgia se desfașoara, intre 21 iunie – 8 iulie, turneul final al Campionatului European de fotbal Under 21. Partidele grupei B au loc la București (pe stadioanele „Steaua" și „Giulești"), iar cele din grupa D la Cluj-Napoca (pe stadionul „Dr. Constantin Radulescu" și „Cluj Arena"),…

