Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Virgil Popescu anunța ca se vinde 15% din Hidroelectrica. Compania a facut profit uriaș, in plina criza energetica Fondul Proprietatea (FP) va lista „cat de curand posibil” cel putin 15% din Hidroelectrica, cel mai mare producator de energie din Romania, fara ca guvernul de la Bucuresti sa…

- Bogdan Badea, presedintele directoratului Hidroelectrica, a spus joi, in cadrul audierilor care au avut loc in Parlament pe tema preturilor la energie, ca Romania risca sa ajunga in scenariul apocaliptic in care trebuie sa stinga lumina.

- Profit fabulos pentru Hidroelectrica, dupa creșterea prețului la energie: Rezultate record in primele noua luni Profit fabulos pentru Hidroelectrica, dupa creșterea prețului la energie: Rezultate record in primele noua luni Pe fondul cresterii cu 48% a pretului mediu de vanzare a energiei electrice…

- Pe fondul cresterii cu 48% a pretului mediu de vanzare a energiei electrice si ca urmare a unei cantitati de energie electrica vanduta mai mare cu 18% la 14,08 TWh, Hidroelectrica – cel mai mare producator de energie electrica din Romania – a raportat rezultate record in primele noua luni. Astfel,…

- FREE NOW, lider european de servicii multimodale de mobilitate, dubleaza valoarea bacșișului oferit de pasagerii care iși arata recunoștința pentru șoferii care le-au asigurat curse in siguranța catre destinațiile alese cu ocazia Zilei Mondiale a Bunatații, care are loc sambata, pe 13 noiembrie. Conform…

- Consiliul de Securitate ONU a convocat o intalnire de urgența joi pentru a discuta despre conflictul Polonia-Belarus. Reuniunea „cu ușile inchise” a fost solicitata de Franța, Estonia și Irlanda. Mai multe țari europene din Consiliul de Securitate al ONU au solicitat organizarea unei intalniri cu privire…

- Constructorul japonez de automobile a lansat, la inceputul lunii iunie, a doua generație NX. Modelul nipon este construit pe o platforma noua și poate fi comandat, in premiera, in versiune plug-in hybrid. Acum, noul Lexus NX este disponibil și in Romania. Clienții de aici au al dispoziție patru niveluri…