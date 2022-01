Stiri pe aceeasi tema

- Etapa cu numarul 21 in Liga 1, ultima din acest an, s-a disputat de vineri, 17 decembrie, pana luni, 20 decembrie. Capul de afiș al rundei a fost meciul dintre Sepsi și FCSB, disputat duminica seara, scor 0-0. Rezultatele inregistrate in etapa a 21-a a Ligii 1: Vineri 20:30 FC Voluntari – UTA Arad…

- CFR Cluj a învins, duminica, echipa FC Arges, scor 1-0, pe teren propriu, în etapa a XXI-a a Ligii 1, ultima din 2021. Dupa acest meci, antrenorul campioanei, Dan Petrescu, urmeaza sa anunte daca va deveni selectioner al României.Golul a fost marcat de Debeljuh, în minutul…

- Chindia Târgoviste s-a impus în fața echipei Academica Clinceni, duminica, în deplasare, cu scorul de 1-0. Meciul a avut loc în etapa a XXI-a a Ligii 1.Golul a fost marcat de Negut, în minutul 83, cu un sut de la aproximativ 11 metri.În minutul 90+1, de la…

- FC Voluntari s-a impus, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, în fața echipei UTA Arad, într-un meci din etapa a 21-a a Ligii 1. Grație acestui succes, ilfovenii si-au asigurat locul pe podium la finalul anului.Miculescu ('16) a deschis scorul pentru UTA, dar Nemec ('45)…

- Etapa a 19-a a Ligii 1 se disputa de vineri 10 decembrie, pana luni 13 decembrie. Programul etapei a 19-a Vineri, 10 decembrie ora 17:30 FC U Craiova – Academica Clinceni 1-2 ora 20:30 Rapid – FC Arges 2-0 Sambata, 11 decembrie ora 15:00 UTA Arad – FC Botosani ora 17:30 FC Voluntari – CS Universitatea…

- Farul Constanta si UTA Arad au terminat la egalitate, scor 0-0, meciul disputat sâmbata, la Constanta, în etapa a XVI-a din Liga I, prima a returului.În urma acestui rezultat, Farul ocupa locul 6, cu 25 de puncte, la egalitate cu UTA si FC Voluntari, de pe locurile 7-8.Au evoluat…

- Flavius Stoican a obținut prima victorie pe banca echipei U Craiova 1948, scor 2-0, împotriva formației Gaz Metan Medias, în prologul etapei a 13-a din Liga 1.Golurile au fost marcate de Claudiu Balan ('47) si Nicusor Raicea ('90+4).Francisco Junior (Gaz Metan) a fost eliminat…