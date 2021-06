Stiri pe aceeasi tema

- Andi Constantin a decis sa mearga la intalnire cu Oana și cu Malinka. Unul din gesturile barbatului au facut-o pe blondina sa iși schimbe radical atitudinea, in episodul 10 din sezonul 6 al emisiunii „Burlacul”, difuzat pe 13 mai 2021.

- In timp ce Andi Constantin se relaxa alaturi de Kubra la piscina, fetele au lasat inhibițiile deoparte și s-au intrecut in mișcari de dans senzuale. Acesta a fost momentul in care Alexandra Mucea a facut dezvaluiri neașteptate, in episodul 10 din show-ul „Burlacul”, difuzat in 13 mai 2021.

- Andi și prietenul lui, Marco, au discutat in ediția 6 a proiectului Burlacul - Destainuiri despre intrarea Melissei in casa. Marco spera ca intrarea ei in casa sa puna un pic de piper pe rana și sa le trezeasca la realitate.

- Andi Constantin și Alexandra Mucea au avut parte de o intalnire in Bazar. Burlacul a ales aceasta locație pentru ca, potrivit lui, aceasta se potrivește cu starea vesela a tinerei pretendente.

- O situație de-a dreptul incredibila a avut loc in episodul din aceasta seara din ”Burlacul”, de pe Antena 1. Andi Constantin nu are de gand sa aleaga nicio concurenta? In ce situație a fost pus de concurente? Fosta ispita de la Insula Iubirii, mesaj acid pentru pretendetele la inima sa.

- Primul sarut din competiția Burlacul, sezonul 6, a avut loc in ediția de astazi. Dupa ce Andi Constantin a invitat-o pe Georgeta Catrina la un single day, tanara și-a luat inima in dinți și l-a sarut pe acesta.

- Decizie șocanta la Burlacul. Andi Constantin a eliminat-o din competiție pe dominatoarea Bianca Bonef, dupa ce bruneta și-a batut joc de simbolul emisiunii. Ce a incercat sa faca tanara de 20 de ani cu trandafirul primit la date și ce presupune meseria sa de dominatoare online. Cine e dominatoarea Bianca…

- Deși a ieșit cu mai multe fete la date in cea de-a doua ediție, Andi Constantin a fost placut impresionat de o singura concurenta. Cine este Ana Bene, tanara care a invins cancerul? Burlacul a fost fermecat de ea.